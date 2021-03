Valence 26000 Valence La Pause des Mots 26000 Valence Catégorie d’évènement: Valence

Malentendus, fautes d’orthographe, anglicismes, etc. : le monde de l’entreprise peut parfois mettre à mal la langue française. Découvrez-en plusieurs exemples avec Muriel, Benoît et Nelly, avec humour et authenticité ! Les mots aussi ont droit à leur pause café ! 26000 26000 Valence

2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T09:30:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T09:30:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T09:30:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T09:30:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T09:30:00

