LA PAUSE DES JEUX Montpellier, jeudi 4 avril 2024.

Venez jouer aux Archives pendant la pause déjeuner !

Une sélection de jeux de société rapides et drôles pour les jeunes et les élèves du quartier pendant la pause déjeuner, entre les cours. Les animateurs de l’association Le Manoir du crime vous accueillent et vous accompagnent dans vos parties. Azul, Pessoa, Similo Histoire et bien d’autres jeux à découvrir ! .

Date et horaire :

Début : 2024-04-04 12:00:00

fin : 2024-04-04 14:00:00

Archives départementales

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

