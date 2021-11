Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre La pause de Monsieur Croche Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

De 11h à 12h, cette pause musicale est proposée par le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers. Des musiciens du conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers, amateurs ou professionnels, instrumentistes ou chanteurs, joueront sous la verrière, avec comme maître-mot : liberté, découverte et surprise. Samedi 26 Janvier 2019 Samedi 16 Février 2019 Samedi 16 Mars 2019 Samedi 13 Avril 2019 Samedi 18 Mai 2019 Samedi 15 Juin 2019

Entrée libre

Espace d’écoute et de découverte musicale Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

