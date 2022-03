La Patrona y los Despechados L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

La Patrona y los Despechados L'Alimentation Générale, 2 avril 2022, Paris.

de 20h00 à 23h00

payant

Ce combo est le récit d'un amour en flammes et d'une histoire de racines sous le soleil, les saveurs et les célebrations d'Amérique latine. Fusion de musiques populaires traditionnelles tels que le tango, le bolero et la cumbia, "La Patrona y los Despechados" vous propose de revisiter les cabarets d'un continent, sous le rythme des pailletes parisiennes avec sa cumbia kitsh! Un combo explosif de rythme avec des musiciens venus du Chili, l'Argentine et la Colombie.

