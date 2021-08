Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte, Seine-et-Marne La Patrimoniale Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte Catégories d’évènement: Bourron-Marlotte

LA PATRIMONIALE ————— ### Randonnée cycliste : 3 villages/3 balades **Dimanche 19 septembre,** baladez-vous à vélo au cœur d’un environnement exceptionnel et varié tant par ses paysages que par son patrimoine. Chacun à son rythme, en famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir les jolis villages de caractère de Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing et Montigny-sur-Loing avec tous les bienfaits du vélo. **Départs de 8h30 à 10h** * MONTIGNY-SUR-LOING : Place de la Mairie * GREZ-SUR-LOING : Mairie Musée * BOURRON-MARLOTTE : Avenue Montesquiou

respectez le code de la route / les enfants devront être accompagnés d’un adulte / enfant – de 12 ans port du casque obligatoire

