From Funk to House at La Pâtisserie !

Nice From Funk to House at La Pâtisserie ! La Pâtisserie, 21 juin 2023, Nice. From Funk to House at La Pâtisserie ! Mercredi 21 juin, 19h00 La Pâtisserie Venez bouger vos corps dans un dj-set très groovy aux sonoritès funk, afro et house! Vous allez ne pas pouvoir rester assis, ça serà litterement impossible!

Le son va commencer chez Francesco et Brenald à La Pâtisserie dans le vieux Nice ( 1 Rue du Collet ) à 19:00 h. Chez eux vous allez pouvoir gouter des sandwich et des arancine qui vous ferons revez! Mais soyez prudent parce que après il y aura beucoup de mouvement! La Pâtisserie 1 rue du collet Nice 06046 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 88 03 03 08 La Pâtisserie propose des gateaux et des plat à emporter aux saveurs italiens. Tram ligne 1 arret » Cathedrale – vieille ville » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

