Solstice de la Glisse La patinoire La Forge Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Solstice de la Glisse La patinoire La Forge Châtellerault, 23 décembre 2023 13:00, Châtellerault. Solstice de la Glisse Samedi 23 décembre, 14h00 La patinoire La Forge Gratuit 0549210547 SOLSTICE DE LA GLISSE À partir de 14h :

Démonstrations sur le skatepark avec animation DJ.

Émission radio en direct avec Oz’Ondes À partir de 18h00 :Parcours ice-cross à la patinoire avec animation DJ

De 22h à 23h: Patinage libre Grand Atelier ouvert en nocturne jusqu’à 21h. Restauration sur place : Foodtrucks. La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 50 https://www.grand-chatellerault.fr/sport/la-patinoire-chatellerault Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T23:59:00+01:00

2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T23:59:00+01:00 Patinoire skatepark Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu La patinoire La Forge Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville La patinoire La Forge Châtellerault Latitude 46.811721 Longitude 0.533738 latitude longitude 46.811721;0.533738

La patinoire La Forge Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/