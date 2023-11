Ambiance tout Schuss La patinoire La Forge Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Ambiance tout Schuss La patinoire La Forge Châtellerault, 20 décembre 2023, Châtellerault. Ambiance tout Schuss Mercredi 20 décembre, 14h00 La patinoire La Forge Tarif adulte avec location : 4€50 , Tarif réduit avec location : 3€50 N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus amples informations : https://www.grand-chatellerault.fr/sport/patinoire-la-forge Ambiance tout Schuss à la patinoire Venez découvrir les nombreuses décorations de Noël de la patinoire La Forge.

Afin de vous plonger un peu plus dans la féerie de ce jour de fête, nous offrirons des bonnets de Noël à tous les patineurs !! La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 50 https://www.grand-chatellerault.fr/sport/la-patinoire-chatellerault Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

