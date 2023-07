Cet évènement est passé Roller night La patinoire La Forge Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Roller night La patinoire La Forge Châtellerault, 5 juillet 2023, Châtellerault. Roller night 5 juillet – 30 août, les mercredis La patinoire La Forge Entrée : 2€ – location roller et roller quad : 1€ La patinoire de Châtellerault passe aux rollers du 1er juillet au 3 septembr : soirée Fluo, bandanas, pirate, gonflable et bien sûr Disco pour le plaisir de la glisse en musique.

Les nocturnes des mercredis soir de 20h30 à 23h vous attendent avec une thématique surprise pour chaque soirée !

Votre soirée débutera par un petit cadeau…

Un espace Rafraîchissement sera ouvert et proposera la vente de glaces, boissons ou smoothies ! La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 50 https://www.grand-chatellerault.fr/sport/la-patinoire-chatellerault [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T20:30:00+02:00 – 2023-07-05T23:00:00+02:00

2023-08-30T20:30:00+02:00 – 2023-08-30T23:00:00+02:00 la manu patinoire Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La patinoire La Forge Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville La patinoire La Forge Châtellerault

La patinoire La Forge Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/