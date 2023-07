Cet évènement est passé Rollers à la Patinoire ! La patinoire La Forge Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Rollers à la Patinoire ! La patinoire La Forge Châtellerault, 4 juillet 2023, Châtellerault. Rollers à la Patinoire ! 4 juillet – 2 septembre La patinoire La Forge Entrée : 2,00 € location rollers/patins à roulettes : 1,00€ Location voiture à pédales : 3,00 € / 1 h maxi La patinoire de Châtellerault vous propose une glisse estivale en rollers. La glace a laissé place à un parquet destiné aux amoureux du roller et des patins à roulettes qui pourront flirter avec des modules comme par exemple le défi d’une vague, l’escalade d’un lanceur ou encore un envol audacieux sur un module de sauts…Adrénaline garantie !

Les tout-petits ne sont pas oubliés car la location de voitures à pédales fait son apparition à la patinoire. Ils pourront ainsi déambuler sur La Manu au volant d’une Rosalie Citroën ou d’un Speedster.

Et pour se remettre des ses émotions, un nouveau service est proposé à tous avec la vente de glaces, smoothies ou boissons sur La Forge durant tout l'été ! La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 50

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

