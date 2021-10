Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA PATINOIRE DE TOULOUSE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne L’espace de patinage en glace naturelle mesure 15 mètres de large sur 30 mètres de long, soit une surface de 450m². Le tapis glacier est encadré de rambardes aux angles arrondis, pour éviter les accrochages douloureux ! Des panneaux d’informations au public seront installés pour rappeler la charte du bon patineur et le circuit à respecter sur la piste. Les usagers pourront louer, sur place, des patins de qualité qui maintiennent parfaitement la cheville. Des patinettes double lames sont prévues pour les tout-petits. Des chalets blancs seront positionnés autour de la zone pour les locations ainsi qu’un espace restauration. Les horaires d’ouverture de la patinoire sont : – Tous les jours de 10h30 à 20h30

– Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h

– 24/12 : fermeture à 19h

– 25/12 : ouverture à 14h

– 26/12 : fermeture à 19h Une patinoire de plein air s’installe sur la place du Capitole !

