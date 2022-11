LA PATINOIRE DE TOULOUSE (FESTIVITÉS DE NOËL) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-11-25 – 2022-12-25

Haute-Garonne Un moment ludique en famille ou entre amis au cœur de la ville rose.

Des chalets blancs sont positionnés autour de la zone pour les locations et vous pouvez profitez du marché de Noël et des sublimes décors ! Tarif unique de 5€ pour 45 min de glisse. Les horaires d’ouverture de la patinoire sont :

– Tous les jours de 10h30 à 20h30

– Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h

– 24/12 : fermeture à 19h

– 25/12 : ouverture de 14h à 22h

– 26/12 : fermeture à 19h Cette année encore, la patinoire en glace naturelle est présente pendant toute la durée du marché de Noël.

Venez profiter d'un moment de glisse convivial et féérique !

