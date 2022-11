La patinoire couverte

2022-12-03 – 2023-01-01 Il y a ceux qui glissent comme un pingouin sur la banquise et ceux dont les pas sont les plus hésitants…

Qu’on soit expérimenté ou débutant, la patinoire est toujours la promesse de beaux moments ! Pendant le marché de Noel : (du 03 au 11/12)

– lundi, mardi, mercredi, jeudi de 16h à 19h00,

– le vendredi de 17h à 21h00,

– le samedi de 11h à 21h00,

– le dimanche de 10h à 18h00 Hors vacances : (du 12 au 16/12)

– lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h00,

– le mercredi de 15h à 19h00 Pendant les vacances (17/12 au 01/01/2023)

– du lundi au samedi de 15h à 19h00,

