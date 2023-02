LA PATHETIQUE DE TCHAIKOVSKI LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord

LA PATHETIQUE DE TCHAIKOVSKI LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM, 17 février 2023, LILLE. LA PATHETIQUE DE TCHAIKOVSKI LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 21.0 à 57.5 euros. L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (PLATES V-R-2020-010595) PRESENTE CE CONCERT LALO Le Roi d’Ys, OuvertureFINZI Fantaisie-Concerto pour alto et orchestreTCHAÏKOVSKI Symphonie n°6, « Pathétique »Jean-Claude Casadesus DirectionNils Mönkemeyer AltoOrchestre National de LillePeu d’œuvres émeuvent aussi profondément que la Symphonie n°6 de Tchaïkovski, bouleversante confession musicale qui culmine dans un vaste lamento tragique. Son surnom de « Pathétique » provient de la dimension testamentaire de la pièce, Tchaïkovski mourant quelques semaines après la première. C’est ce magnifique requiem que Jean-Claude Casadesus interprètera aux côtés d’un beau programme de musique française. Dans l’ouverture du Roi d’Ys, le compositeur lillois Lalo brosse un puissant tableau de l’océan breton. Célèbre virtuose de son instrument, l’altiste Nils Mönkemeyer présentera enfin la Fantaisie-Concerto de Graciane Finzi, l’une de nos compositrices actuelles les plus jouées. Votre billet est ici LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Place Mendès France Nord L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (PLATES V-R-2020-010595) PRESENTE CE CONCERT LALO Le Roi d’Ys, Ouverture

FINZI Fantaisie-Concerto pour alto et orchestre

TCHAÏKOVSKI Symphonie n°6, « Pathétique » Jean-Claude Casadesus Direction

Nils Mönkemeyer Alto

Orchestre National de Lille Peu d’œuvres émeuvent aussi profondément que la Symphonie n°6 de Tchaïkovski, bouleversante confession musicale qui culmine dans un vaste lamento tragique. Son surnom de « Pathétique » provient de la dimension testamentaire de la pièce, Tchaïkovski mourant quelques semaines après la première. C’est ce magnifique requiem que Jean-Claude Casadesus interprètera aux côtés d’un beau programme de musique française. Dans l’ouverture du Roi d’Ys, le compositeur lillois Lalo brosse un puissant tableau de l’océan breton. Célèbre virtuose de son instrument, l’altiste Nils Mönkemeyer présentera enfin la Fantaisie-Concerto de Graciane Finzi, l’une de nos compositrices actuelles les plus jouées. .21.0 EUR21.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM Adresse Place Mendès France Ville LILLE Tarif 21.0-57.5 lieuville LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Departement Nord

LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

LA PATHETIQUE DE TCHAIKOVSKI LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM 2023-02-17 was last modified: by LA PATHETIQUE DE TCHAIKOVSKI LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM 17 février 2023 LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE

LILLE Nord