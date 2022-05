La Patarate Gourmande 2022 Marsannay-la-Côte, 22 mai 2022, Marsannay-la-Côte.

2022-05-22 – 2022-05-22

Marsannay-la-Côte Côte-d’Or Marsannay-la-Côte

EUR Plusieurs départs entre 11h et 13h de la Maison de Marsannay.

Balade pédestre de 6 km environ au cœur du vignoble de Marsannay-la-Côte avec dégustation de sa gastronomie, notamment le Persillé de Marsannay et de ses appellations lors des 5 haltes disséminées sur le parcours.

Un verre dédié à la manifestation et un chapeau feutre sont offerts à chaque participant.

Nombre d’inscriptions limité et uniquement sur réservation.

patarate.gde21@laposte.net https://patarate-gourmande.fr/

