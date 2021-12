Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins La Pastorale Maurel Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Elles évoquent la nativité du Christ dans le quotidien des Provençaux et la procession des bergers vers l’étable dans laquelle vient de naître l’enfant Jésus.

Elles évoquent la nativité du Christ dans le quotidien des Provençaux et la procession des bergers vers l'étable dans laquelle vient de naître l'enfant Jésus.

Ces représentations au caractère burlesque trouvent leur origine dans les « mystères » qui se déroulaient autrefois à l'occasion des messes de minuit. De nos jours, ces pastorales s'affichent comme un rendez-vous culturel provençal incontournable, symbole de la période Calendale (Noël en provençal) qui commence le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe et se termine le 2 février, jour de la chandeleur. Les pastorales de Provence sont des pièces de théâtre jouées après Noël et durant tout le mois de janvier en Provence, et principalement dans la région marseillaise.

