La Pastorale Maurel Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

La Pastorale Maurel Aubagne, 8 janvier 2023, Aubagne . La Pastorale Maurel Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône

2023-01-08 14:30:00 – 2023-01-08 Aubagne

Bouches-du-Rhône EUR Une vingtaine d’acteurs et sept musiciens, tous bénévoles, font partager leur plaisir de donner vie à cette pièce qui relate l’annonce faite aux bergers de la naissance de Jésus et la mise en route de tous les personnages d’un village provençal vers la crèche. Les bergers, le rémouleur, le meunier, l’aubergiste, le trio des vieux, l’aveugle et son fils, le bohémien et son fils, les valets de ferme, tous animent avec verve les scènes lors de leur périple.



Le public fidèle a le plaisir de retrouver les airs bien connus de tous et le nouveau public quant à lui est conquis par l’immersion dans ce monde provençal.



Pour en permettre la bonne compréhension, une traduction simultanée en français est projetée. Le groupe « l’Envèjo de Jouga » désireux de maintenir et faire vivre les traditions provençales présente la Pastorale Maurel jouée et chantée en langue provençale. +33 6 64 89 92 96 Aubagne

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

La Pastorale Maurel Aubagne 2023-01-08 was last modified: by La Pastorale Maurel Aubagne Aubagne 8 janvier 2023 Aubagne Bouches-du-Rhône Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône