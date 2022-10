La pastorale de Noël, 20 novembre 2022, .

La pastorale de Noël



2022-11-20 17:00:00 – 2022-11-20 18:30:00

EUR La Pastorale de Noël – Martin Gester

La Nativité vue à travers le regard des bergers

Cette œuvre singulière est une représentation musicale qui évoque par sa facture les peintures contemporaines de la Nativité : à la fois touchantes par la simplicité des personnages mis en scène et admirables par leur perfection artistique. De 1684 à 1686, Marc-Antoine Charpentier, l’un des plus brillants compositeurs de la cour du roi Soleil, offrit pour Noël une « pastorale »à Mme de Guise, sa protectrice. Cette œuvre originale, composée en français et non en latin, propulse au premier plan les bergers, habituellement relégués à des rôles modestes dans les opéras et théâtres.

Il en résulte une forme étonnante, à la croisée des genres profane et sacré.

Charpentier nous raconte une belle histoire où alternent avec bonheur la gravité des violes, les chœurs aux harmonies célestes et les joies simples des danses au son des flutes champêtres. Martin Gester, en véritable spécialiste de cette musique, tenait à reprendre

cette œuvre dans le cadre de son atelier Génération Baroque, avec une équipe qui voit collaborer de jeunes et incontestables talents, avec des artistes du Parlement de Musique.

Concert proposé par l’AMIA (Amis de la Musique sur Instruments Anciens)

