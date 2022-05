La Pastorale chez Baptiste

2022-07-08 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-26 19:30:00 19:30:00 14 EUR Départ devant la salle des Fêtes d’Arrens Marsous Découverte par les 5 sens de la vie de Berger ! Regarder la traite des vaches, goûter du

fromage, écouter les sonnailles, comprendre les paysages pastoraux du Val d’Azun… Tout ça

à la ferme Cazaux ! Départ devant la salle des Fêtes d’Arrens Marsous dernière mise à jour : 2022-05-25 par

