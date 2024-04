La Pastorala dels Volurs – Lecture théâtralisée CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, vendredi 7 juin 2024.

La Pastorala dels Volurs – Lecture théâtralisée La Rampe-TIO interprète le texte cruel mais poétique de Max Rouquette revisitant le genre traditionnel de la pastorale. Vendredi 7 juin, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura Entrée gratuite, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T18:30:00+02:00 – 2024-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T18:30:00+02:00 – 2024-06-07T20:00:00+02:00

La Rampe-TIO interprète le texte cruel mais poétique de Max Rouquette revisitant le genre traditionnel de la pastorale.

Un soir de Noël, un riche paysan et sa femme se lamentent sur la malhonnêteté des pauvres. Deux mendiants frappent à la porte et parviennent à persuader l’épouse qu’ils sont saint Pancrace et saint Gabriel en mission sur terre. Accueillis comme il se doit, les deux prétendus saints confient à leurs hôtes un grand secret : un trésor est caché sous la terre à une lieue du mas.

Le spectacle, en cours de création, sera présenté au public au sortir d’une semaine de travail.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467118513 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}]

théâtre littérature