La Passion selon Saint Jean Eglise St Julien ARLES, samedi 25 mai 2024.

La Passion selon Saint Jean L’EVA interprète La Passion selon Saint Jean de J.S Bach, un concert avec plus de 80 participants : choristes, musiciens, solistes dirigés par Pascal Stutzmann. Samedi 25 mai, 20h30 Eglise St Julien Tarif plein : 20€ –

Réduit pour étudiants, demandeurs d’emploi : 15 €

Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Pour le tricentenaire de la création de l’œuvre, l’Ensemble Vocal d’Arles donnera la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach.

Jouée sur instruments modernes, cette œuvre majeure du répertoire impose pour rendre hommage à la profondeur de pensée et de construction du compositeur une exigence de chaque instant. C’est un plaisir de pouvoir réaliser cela à l’église St Julien à 20h30 le samedi 25 mai 2024.

Devant un arrière-plan proposé par Pascal Mahaud, l’Ensemble Vocal d’Arles, chœur mixte d’environ soixante chanteurs sera accompagné par près de vingt musiciens et de cinq solistes. La direction sera assurée par Pascal Stutzmann. La musique prendra son envol pendant près de deux heures emplies d’histoires et d’émotions.

Renseignements et réservation, tél. 06 59 69 03 78 / www.ensemble-vocal-arles.net

Billetterie sur Helloasso.com ou sur notre site.

Eglise St Julien 34 rue du quatre septembre 13200 Arles ARLES 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 69 03 78 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble-vocal-arles.net/ »}] [{« link »: « http://www.ensemble-vocal-arles.net »}] https://www.ensemble-vocal-arles.net/

Concert Bach

EVA