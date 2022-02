La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach Salle Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach Salle Saint-Honoré d’Eylau, 24 mars 2022, Paris. La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach

du jeudi 24 mars au vendredi 25 mars à Salle Saint-Honoré d’Eylau

Choeur Piacer’Canto – Académie symphonique de Paris – Direction Henry Didot

Réservation en ligne : 21€ et 13 €(tarif réduit) – sur place : 25€ et 15€(tarif réduit)

Venez vivre en musique, en paroles et en images Salle Saint-Honoré d’Eylau 64 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T22:30:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Saint-Honoré d'Eylau Adresse 64 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris Ville Paris lieuville Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris Departement Paris

Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach Salle Saint-Honoré d’Eylau 2022-03-24 was last modified: by La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach Salle Saint-Honoré d’Eylau Salle Saint-Honoré d'Eylau 24 mars 2022 Paris Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris

Paris Paris