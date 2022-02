La Passion selon Saint Jean de Jean Sébastien Bach (musique classique) Lesneven, 16 avril 2022, Lesneven.

La Passion selon Saint Jean de Jean Sébastien Bach (musique classique) Lesneven

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16 22:30:00

Lesneven Finistère

Chœur du pays fouesnantais (composé d’une soixantaine de choristes, 8 musiciens, 4 solistes et une récitante) sous la direction de Pierre-Emmanuel Clair. Le récit musical et magistral de la Passion du Christ par Jean l’Evangéliste est considéré comme une œuvre majeure de celui qui est alors le Cantor de Leipzig. On peut lire le récit de la Passion comme un témoignage historique sur des évènements qui se sont déroulés il y a un peu plus de deux mille ans. C’est une œuvre qui fait appel à de nombreuses compétences aussi bien vocales que musicales, et qui s’adresse à des choristes de bon niveau.

Billets en vente à Tourisme côte des Légendes / accueil de Lesneven.

president@cfacl.fr +33 2 29 61 13 60

Lesneven

