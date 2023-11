La Passion Selon Saint Jean de Bach EGLISE SAINT LOUIS EN L ILE Paris, 22 mars 2024, Paris.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h45 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. payant

Carré Or 40 euros,

Tarif Unique 30 euros,

Tarif Réduit 20 euros (étudiants, chômeurs)

Venez découvrir la magie de la musique classique dans une des églises parisiennes.

Orchestre Hélios

Chœur Hélios Éphémère

Direction Matthieu Cabanes

La Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach prend la forme d’un oratorio. L’œuvre a été composée durant la première année où Bach était devenu cantor de l’Église Saint-Thomas de Leipzig et jouée dans le même lieu pour la première fois le Vendredi saint 1724.

Cette œuvre relate et commente la Passion du Christ d’après l’évangile de Jean. Elle constitue, avec la Passion selon saint Matthieu, également de Bach, l’apogée d’une très ancienne tradition remontant au Moyen Âge, consistant à chanter la Passion du Christ pendant la semaine sainte. Il s’agit d’une des plus riches et plus grandioses œuvres de ce genre.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

EGLISE SAINT LOUIS EN L ILE 19 RUE SAINT LOUIS EN L ILE 75004 Paris

Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios https://www.orchestrehelios.com/concerts

Hélios La Passion Selon Saint Jean de Bach