LA PASSION DU VERBE THEATRE LA SALL’IN, 25 mars 2023, CABOURG.

LA PASSION DU VERBE THEATRE LA SALL’IN. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA SAISON CULTURELLE DE CABOURG VOUS PRESENTE Un récital poétique théâtral avec Brigitte Fossey, inoubliable héroïne du film de René Clément « Jeux interdits ». Mise en espace Serge Sarkissian. Accompagnée au violoncelle par Michel Baldo. Le récital poétique « La Passion du Verbe » est une invitation à découvrir l’univers poétique et singulier de Brigitte Fossey qui affectionne les moments « insolites » avec le public sensible comme elle à l’éclectisme poétique. Dans « La Passion du Verbe » Brigitte Fossey se mue en muse médiatrice inspirée par le souffle des textes poétiques qui nous amènent loin des codes convenus en empruntant des chemins de traverses. L’art poétique n’est pas seulement une option symbolique, mais il touche aussi à la réalité de la vie de l’homme et de la femme quelle que soit son origine ou sa nationalité. C’est pourquoi, Brigitte Fossey fréquente les textes poétiques avec un plaisir assumé et sans modération, car seule la poésie peut exprimer cette dimension unique qui permet à l’humain de rejoindre l’universel. « La Passion du Verbe » est une invitation au voyage intérieur. Brigitte Fossey animée par ce désir inextinguible, nous fait découvrir ou redécouvrir « les Auteurs source » qu’elle « affectionne » lors de ce récital : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Charles Péguy, Paul Claudel, Paul Verlaine, Gabriel Celaya, Jacques Prévert, Marcel Proust et d’autres encore avec quelques surprises… Un moment hors du temps à ne pas manquer. Logotype VTR — bleu Cabourg (Pantone 295)

LA SALL’IN CABOURG 43, avenue de l’Hippodrome Calvados

