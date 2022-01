La passion du patrimoine Le Labo-Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Nord

La passion du patrimoine Le Labo-Cambrai, 22 janvier 2022, Cambrai. La passion du patrimoine

Le Labo-Cambrai, le samedi 22 janvier à 14:30

**La passion du patrimoine** Chaque année, des passionnés d’histoire, collectionneurs ou simples particuliers nous font don de précieux documents qui enrichissent les collections du Labo-Cambrai. Parfois anecdotiques sur l’histoire d’un monument, d’un village ou d’une famille, ils recèlent souvent de précieuses traces du passé local et contribue parfois à la compréhension de l’histoire de nos sociétés. Venez découvrir, en famille, la richesse des dons du Labo. Découvrez les nombreux dons qui enrichissent les collections patrimoniales du Labo Le Labo-Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai Nord

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T16:30:00

