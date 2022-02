La Passion des corps Centre d’Art Sacré de Lille, 21 avril 2022, Lille.

La Passion des corps

Centre d’Art Sacré de Lille, le jeudi 21 avril à 20:00

Dans le cadre de la #6 édition du festival d’art sacré contemporain LES NUITS DE LA CRYPTE : Une vie en tension est source de création… Nourrie par un double cursus en danse contemporaine et d’études universitaires en histoire et philosophie, Christelle PRUVOST se sent enfin unifiée en 2005 en répondant à l’appel du Christ et en entrant au service du diocèse de Lille. Accompagnée par son Eglise, sa communauté, elle entre en mission au service de l’aumônerie de l’enseignement public et de l’œcuménisme cette même année. Il lui est donnée ainsi l’opportunité de partager cette conviction : « le corps, par son langage universel est vecteur de spiritualité ». Cette vocation à incarner un dialogue entre le corps et l’esprit se manifeste pleinement au cœur des évènements qui ponctuent la Passion du Christ. Inspirée par la Parole de Dieu et les œuvres d’art qui sont exposées, elle nous propose une expression corporelle mettant en échec le principe de deshumanisation, objet du supplice afin qu’il soit manifesté comme l’expression de l’absolue Trinité. Gratuit. 80 places disponibles. Manifestation de dansée, visite libre.

Gratuit

Christelle PRUVOST investit la “Crypte moderne” pour nous partager cette conviction : « le corps, par son langage universel est vecteur de spiritualité ».

Centre d’Art Sacré de Lille Place Gilleson 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T21:00:00