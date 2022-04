La passion des abeilles Lebetain, 12 juillet 2022, Lebetain.

La passion des abeilles Lebetain

2022-07-12 15:00:00 – 2022-07-12 16:30:00

Lebetain Territoire-de-Belfort Lebetain

EUR Une visite pour tout savoir sur les abeilles noires, la fabrication du miel et l’élevage de reines. Nul doute que notre passionné vous emportera dans ce monde fascinant tout en vous dispensant de précieux conseils.

A partir de 10 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Lebetain

dernière mise à jour : 2022-04-04 par