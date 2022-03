La passion celtique – spectacle Ar Vro Bagan Église de Landivisiau, 2 avril 2022, Landivisiau.

La passion celtique – spectacle Ar Vro Bagan

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Église de Landivisiau

La Passion Celtique, créée par la compagnie AR VRO BAGAN, en 1991, est un spectacle théâtre et musical qui raconte la passion et la mort du Christ. Elle s’inspire des mystères médiévaux, des versions populaires de la passion et des calvaires bretons qui ont conservé dans la pierre les images du Grand Mystère de Jésus Christ. Une composition chorale et musicale / Ar sonerezh, ar c’han : de Christian Desbordes : Christian Desbordes renoue avec la grande tradition des Passions dont il a voulu garder l’esprit. Chœurs, musiciens et solistes ont un rôle actif dans le spectacle devenant tour à tour foule et musiciens conduisant Jésus dans sa marche au calvaire, chœurs de femmes, d’enfants, de diables participant directement au drame qui se déroule sur scène. Réservation au 02 98 24 94 90 / 02 98 68 93 09

Prix : 13 € / 10 € / 5 €

Église de Landivisiau Église Saint-Thivisiau, rue Albert de Mun 29400 Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:30:00