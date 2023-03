La Passion Celtique – Ar Basion vras Rue Basse Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

La Passion Celtique – Ar Basion vras Rue Basse, 25 mars 2023, Morlaix . La Passion Celtique – Ar Basion vras Eglise Saint Mathieu Rue Basse Morlaix Finistère Rue Basse Eglise Saint Mathieu

2023-03-25 – 2023-03-25

Rue Basse Eglise Saint Mathieu

Morlaix

Finistère La troupe Ar Vro Bagan et l’Ensemble Choral du Bout du Monde interprètent La Passion Celtique, créée par la compagnie AR VRO BAGAN, en 1991. Cette pièce est une évocation de la vie de Jésus, de son entrée à Jérusalem jusqu’à la descente de croix. Elle s’inspire des mystères médiévaux, des versions populaires de la passion et des calvaires bretons qui ont conservé dans la pierre les images du Grand Mystère de Jésus Christ. Écrit et mis en scène par Goulc’han Kervella

Musique : Christian Desbordes accompagné de la Chorale du Bout du Monde

Spectacle bilingue arvrobagan@orange.fr http://arvrobagan.bzh/ Rue Basse Eglise Saint Mathieu Morlaix

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère Rue Basse Eglise Saint Mathieu Ville Morlaix Departement Finistère Lieu Ville Rue Basse Eglise Saint Mathieu Morlaix

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix /

La Passion Celtique – Ar Basion vras Rue Basse 2023-03-25 was last modified: by La Passion Celtique – Ar Basion vras Rue Basse Morlaix 25 mars 2023 Eglise Saint-Mathieu Rue Basse Morlaix Finistère finistère Rue Basse Morlaix

Morlaix Finistère