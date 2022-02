La passion au rendez-vous Caen, 28 mars 2022, Caen.

La passion au rendez-vous Caen

2022-03-28 10:00:00 – 2022-03-30 19:00:00

Caen Calvados

Dans un endroit charmant et peu connu de CAEN; venez découvrir une quinzaine d’artisans mis en lumière .

Des ateliers gratuits seront proposés en semaine du lundi 28 au jeudi 31 mars inclus; uniquement sur réservation au 0608302671. Le lundi 28 mars c ‘est Cyrille MARIE , un maitre ébéniste et antiquaire qui vous donnera envie de découvrir la matière noble du bois. Le mardi 29 mars au matin de 10h à midi; Christelle LEROUX la bijoutière vous accompagnera à la fabrication d’un pendentif en pierre naturelle. Et l’ après midi du mardi de 14h à 17h ce sera Marc BISSON sculpteur modeleur à l’atelier modelage. Le mercredi 30 mars de 10h à midi ; Confection d’une broche fleur brodée accompagnée par Juliette LAVILLE artisan designer textile. Le mercredi après midi de 14h à 17h; Louise COUTANT et Julie WYGAS vous initieront à la restauration de la couche picturale d’un tableau. Le jeudi 31 mars au matin de 9h à midi; le coutelier Julien THIEBLEMONT vous aidera au montage de couteaux. L’après midi du jeudi : c’ est Gautier BOLLENGIER le maroquinier qui échangera autour de la couture au point sellier.

Une exposition d’oeuvres realisées par des lycéens caennais sera visible tout du long du parcours des artisans d’art .

A 18h le samedi aura lieu une conférence faite par un anthropologue passionné d’histoire sur “” le second empire “” .

Association ArtO9

Caen

