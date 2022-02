La passion amoureuse au cinéma Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

La passion amoureuse au cinéma Médiathèque de Saint-Jean de Braye, 1 mars 2022, Saint-Jean-de-Braye. La passion amoureuse au cinéma

Médiathèque de Saint-Jean de Braye, le mardi 1 mars à 20:30

### Conférence illustrée par Fabien Morizot. « Ma plus belle histoire d’amour c’est vous! » chantait autrefois Barbara. Quand on aime le cinéma on sait à quel point la passion amoureuse a dévoré de son ardeur la pellicule et continue à le faire : que ce soit en épousant les contours de la passion hétérosexuelle ou en s’évertuant à les contourner à travers l’homosexualité, le mélange des âges ou des couleurs de peau. Fabien Morizot vous propose d’évoquer le plus vieux sentiment humain au travers d’extraits qui sauront vous faire aimer autrement le septième art ! Salle Jean Renoir. _Passe sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans._

Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80

Conférence illustrée par Fabien Morizot. Médiathèque de Saint-Jean de Braye Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Médiathèque de Saint-Jean de Braye Adresse Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

La passion amoureuse au cinéma Médiathèque de Saint-Jean de Braye 2022-03-01 was last modified: by La passion amoureuse au cinéma Médiathèque de Saint-Jean de Braye Médiathèque de Saint-Jean de Braye 1 mars 2022 Médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret