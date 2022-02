La Passeyade Biarnese Bénéjacq Bénéjacq Catégories d’évènement: Bénéjacq

Pyrénées-Atlantiques

La Passeyade Biarnese Stade Michel Domecq Rue du Stade Bénéjacq

2022-08-15 07:00:00 – 2022-08-15 15:00:00

Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques Bénéjacq La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT : de 25, 35 et 45 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT : de 25, 35 et 45 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT : de 25, 35 et 45 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. Pixabay

Stade Michel Domecq Rue du Stade Bénéjacq

