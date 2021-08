Bénéjacq Bénéjacq Bénéjacq, Pyrénées-Atlantiques La Passeyade Biarnese Bénéjacq Bénéjacq Catégories d’évènement: Bénéjacq

Pyrénées-Atlantiques

La Passeyade Biarnese Bénéjacq, 15 août 2021, Bénéjacq. La Passeyade Biarnese 2021-08-15 – 2021-08-15 Stade Michel Domecq Rue du Stade

Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques Bénéjacq 7 7 EUR La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT, de 25, 35 et 45 kilomètres, ainsi qu’un parcours de marche de 12 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT, de 25, 35 et 45 kilomètres, ainsi qu’un parcours de marche de 12 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. La Passeyade Biarnese de L’Union Cyclotouriste vous propose trois parcours VTT, de 25, 35 et 45 kilomètres, ainsi qu’un parcours de marche de 12 kilomètres. Vous trouverez tout au long des parcours, des ravitaillements gourmands. Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bénéjacq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bénéjacq Adresse Stade Michel Domecq Rue du Stade Ville Bénéjacq lieuville 43.1931#-0.21839