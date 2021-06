La Passerelle se met au vert Clairmarais, 2 août 2021-2 août 2021, Clairmarais.

La Passerelle se met au vert

du lundi 2 août au jeudi 2 septembre à Clairmarais

La Maison de Quartier propose un Séjour à CLAIRMARAIS (62), endroit calme, chaleureux, convivial, au bord de l’eau et situé au cœur du Marais Audomarois. Du 02 au 31 août 2021, Gîte du Grand Saint Bernard, 4 nuitées et 5 jours sur place. Les jeunes ciblés pour ce séjour sont les jeunes qui fréquentent l’accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier Ce séjour à double dimension a pour objectifs d’un point de vue éducatif et apprenant auprès du public cible de : – Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages, – Travailler les compétences fondamentales à la réussite, Et d’un point de vue pédagogique de : – Encourager l’enfant à s’impliquer davantage dans son hygiène de vie et sa santé, – Respecter le rythme biologique de l’enfant Pour y parvenir, l’équipe éducative propose : – en matinée : Des temps autour de l’utilisation des cartes mentales (en fonction de l’âge des adolescents et des matières concernées), Jeux de société éducatifs présentés au public jeunes en amont par la coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier. Jeux éducatifs en ligne. – En après-midi : Des visites en lien avec le contexte local : Visite de la Grange Nature (musée de la faune et de la flore, fabrication d’un objet à base d’éléments de récups et naturels), Découverte de la richesse des Marais Audomarois par des balades à vélo, rallye en canoë ou en barque, découverte en visite guidée, randonnée pédestre en forêt… parallèle avec la vie du confinement des jeunes à Valenciennes et de ceux résidents à Clairmarais, car leur mobilité est liée à la vie des canaux (fermés pendant le confinement), d’où une dépendance plus forte à leur environnement et à des pratiques écologiques plus fortes. Parallèlement, les jeunes seront des acteurs à part entière de la vie quotidienne du séjour. L’idée étant de les impliquer dans toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet (tâches ménagères, gestion des repas, courses, respect des quantités, des circuits courts, des légumes et fruits de saison, organisation du qui fait quoi ?…) et de respecter un cadre, un rythme d’horaires, une discipline, une courbe d’intensité en vue de la reprise des cours en septembre.

Les enfants qui participeront au séjour sont des enfants accompagnés tout au long de l’année lors des ateliers du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité .

Séjour à CLAIRMARAIS (62), endroit calme, chaleureux, convivial, au bord de l’eau et situé au cœur du Marais Audomarois. Du 27 au 31 juillet 2020 dans le cadre de la labelisation des colos apprenantes

Clairmarais 9 chemin du grand st bernard 62500 clairmarais Clairmarais Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T09:30:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T09:30:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T09:30:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T09:30:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T09:30:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T09:30:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T09:30:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T09:30:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T09:30:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T09:30:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T09:30:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T09:30:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T09:30:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T09:30:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T09:30:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T09:30:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T09:30:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T09:30:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T09:30:00