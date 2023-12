SOIRÉE DOCUMENTAIRE La Passerelle Sainte-Croix-Vallée-Française, 1 décembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

L’association d’entraide protestante vous propose une soirée documentaire avec la projection du film «Éclaireuses» écrit et réalisé par Lydie Wisshaupt-Claudel, Belgique • 2022 • 90 minutes.

« Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique po….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

La Passerelle

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



The Protestant Mutual Aid Association invites you to a documentary evening with a screening of the film « Éclaireuses », written and directed by Lydie Wisshaupt-Claudel, Belgique ? 2022 ? 90 minutes.

« Marie and Juliette left classical schooling for a…

La Asociación Protestante de Ayuda Mutua le invita a una velada documental con la proyección de la película « Éclaireuses » escrita y dirigida por Lydie Wisshaupt-Claudel, Belgique ? 2022 ? 90 minutos.

« Marie y Juliette dejaron la escuela tradicional para unirse a una…

Die protestantische Hilfsorganisation bietet Ihnen einen Dokumentarfilmabend mit der Vorführung des Films « Éclaireuses » (Pfadfinderinnen), geschrieben und inszeniert von Lydie Wisshaupt-Claudel, Belgien ? 2022 ? 90 Minuten.

« Marie und Juliette haben die klassische Schulbildung verlassen, um in die…

Mise à jour le 2023-11-28 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère