Graff en live / Initiation Sampling / Tecka + Nathy Green Vendredi 12 mai, 16h00 La passerelle Négreneys Accès gratuit dans la limite des places disponibles. La Passerelle Negreneys : 09 88 04 94 20

En partenariat avec l’association Sozinho

16h à 22h : Graff en live – Imer et Lowick MNR – Sous les Pavés la Plante

Imer, beatmaker et artiste peintre, créé aux côtés de Lowick MNR, lui aussi artiste peintre et graffeur. Au fait des enjeux socio-écologiques actuels, ils cherchent à représenter un monde où la nature et le graffiti s’entremêlent.

Site web : https://fr-fr.facebook.com/collectifsouslespaveslaplante

18h à 19h30 : Initiation sampling – Loop Sessions Toulouse

Initiation au sampling, méthode qui consiste à utiliser un enregistrement préexistant (un son, un extrait de musique) pour composer une nouvelle création sonore.

Site web : https://www.facebook.com/LoopSessionsToulouse

20h : Tecka + Nathy Green

Tecka, rap / Nathy Green, rap et chant

Compositeur et rappeur indépendant touche-à-tout, Tecka offre une musique dense et poétique. Avec son collectif Maigritude, il a partagé la scène avec des artistes tels que Dj Premier, IAM et Busta Flex.

Site web : https://www.facebook.com/teckamp3

Artiste authentique et passionnée, Nathy Green a pour moyen d’expression sa voix. Elle évolue à la croisée des genres et transmet ses doutes et ses victoires à travers un rap chaud, solaire et positif.

Site web : https://www.facebook.com/people/Nathy-Green/100063485389481/

https://www.youtube.com/watch?v=NloeBOn5yZE

21h : Écoute des Loop + Open Mic

Restitution du travail réalisé en journée par les beatmakers de la Loop Sessions Toulouse, suivi d’un open mic.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T16:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

