Rencontre avec l’artiste Armelle Caron Venez à la rencontre de l’artiste Armelle Caron en résidence à la Maison Salvan et partager avec elle sa démarche artistique. Samedi 20 janvier, 17h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Armelle Caron présente sa démarche artistique avant de projeter un extrait de son travail vidéo, comme un avant-goût de son exposition à venir. Un petit-déjeuner est aussi proposé pour contribuer à rendre agréable le moment.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}]

Mairie de Labège