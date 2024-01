Café des parents La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 20 janvier 2024, Labège.

Café des parents L’usage du numérique chez les tout-petits, on en parle ? Venez en parler, échanger et réfléchir ensemble. Atelier animé par l’association Regards. Samedi 20 janvier, 10h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – sur inscription

Début : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

L’usage du numérique chez les tout-petits, on en parle ?

Tous les membres de la famille sont concernés par les outils numériques, même les plus jeunes enfants qui grandissent entourés de smartphones et de tablettes. Comment gérer ces nouveaux modes de vie, quelles sont les conséquences ? VENEZ EN PARLER, ECHANGER, REFLECHIR ENSEMBLE

Atelier pour les parents animé par l’association Regards

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l'Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr

Labège La Passerelle-médiathèque

Mairie de Labège