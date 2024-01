Concert chorale de l’EIMSET La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 17 janvier 2024, Labège.

Concert chorale de l’EIMSET Concert chorale de l’école de l’EIMSET à la Passerelle-médiathèque. Mercredi 17 janvier, 18h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit

Pendant les vacances de Pâques, Simon et Elliot partent chez Elizabeth, la grand – mère d’Elliot. Une grand-mère qui adore les histoires et qui les raconte comme personne !

Connaissez- vous l’histoire d’Antoinette la Poule Savante ? Le petit train amoureux de la mer ? Ou celle de l’arbre qui rêvait d’une forêt ?

La chorale de l’EIMSET vous chantera les histoires fabuleuses de cette grand-mère.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l'Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr

