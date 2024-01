Friandises littéraire par les ateliers l’Hibouquine La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 13 janvier 2024, Labège.

Friandises littéraire par les ateliers l'Hibouquine Venez écouter des histoires avec votre tout-petit autour d'un tapis de lecture. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la mélodie des mots, des sons, des chansons… Samedi 13 janvier, 10h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – sur inscription

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Venez écouter des histoires avec votre tout-petit autour d’un tapis lecture.

Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la mélodie des mots, des sons, des chansons…

Des friandises littéraires pour grandir, s’épanouir et s’émerveiller avec Annabel Tuc-Chanteau des ateliers L’Hibouquine.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l'Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr

Labège La Passerelle-médiathèque

Mairie de Labège