Le cirque enchanté de Noël par la Cie Fabulouse La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 9 décembre 2023, Labège.

Le cirque enchanté de Noël par la Cie Fabulouse Samedi 9 décembre, 10h30 La passerelle-Médiathèque de Labège De 18 mois à 5 ans – gratuit

Cette année les artistes quittent le chapiteau pour fêter Noël. Tous sauf… La malicieuse Mademoiselle Loyale… Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque… Mais rien ne se passe comme prévu ! Les couleurs du clown disparaissent, le chapeau et la baguette du magicien s’emballent, les pommes d’amour s’envolent et le numéro du funambule ne tient qu’à un fil ! Sans compter l’intervention du singe farceur qui exige de libérer les animaux à Noël ! Et si le cirque était enchanté ?

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

Labège La Passerelle-médiathèque

Cie Fabulouse