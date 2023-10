TransiT La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 1 décembre 2023, Labège.

TransiT 1 et 2 décembre La passerelle-Médiathèque de Labège gratuit avec réservation

Le Salon de TransiT permet le passage entre un état initial connu a priori et un état final. Dan, maître des lieux et grand

organisateur, saupoudre de logique un système absurde. Après son accident de vélo, Tania attend et se dévoile en égrainant les

différents climats de sa vie passée. La réincarnation peut enfin s’opérer.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.88.35.27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

théâtre création