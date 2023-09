Tournoi Mario Kart 8 3e édition La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 21 octobre 2023, Labège.

Tournoi Mario Kart 8 3e édition Samedi 21 octobre, 14h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – inscription obligatoire

Proposé par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne

Inscris-toi dans ta médiathèque !

Le tournoi sera animé par Jean-Yves Ribes de l’Association Toulouse Landers eSports (sous réserve).

Finale à la MD 31 le samedi 4 novembre.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Labège La Passerelle