Rendez-vous des bébés lecteurs La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 19 octobre 2023, Labège.

Rendez-vous des bébés lecteurs Jeudi 19 octobre, 10h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – réservation obligatoire

Vous avez des enfants entre 3 mois et 3 ans et vous souhaitez vous retrouver avec d’autres parents ? Venez passer un moment convivial, on s’occupe des petits !

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

Labège La Passerelle

La Passerelle