Café lecture par la Cie Semelles de plumes La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 7 octobre 2023, Labège.

Café lecture par la Cie Semelles de plumes Samedi 7 octobre, 16h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Tout public – Gratuit – entrée libre

« Amenez vos livres, nous vous prêtons notre voix ! »

Christine et Philippe de la Cie Les semelles de plumes vous proposent le premier samedi du mois à 16 h un café lecture. Vous souhaitez entendre une poésie, un extrait de roman ou de pièce de théâtre : apportez vos textes ou choisissez un livre sur les rayonnages de La Passerelle et les comédiens vous les liront à haute voix.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-labege.fr/ »}]

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

