La Passerelle et la Maison Salvan : découvrons David Ryan La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège La Passerelle et la Maison Salvan : découvrons David Ryan La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 7 octobre 2023, Labège. La Passerelle et la Maison Salvan : découvrons David Ryan Samedi 7 octobre, 10h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Tout public – Gratuit – entrée libre David Ryan présente sa démarche artistique, fondée principalement autour d’une pratique du dessin et de la peinture, puis un extrait de l’une de ses oeuvres vidéo est diffusé, comme un avant-goût de son exposition à venir à la Maison Salvan :

« CIVIL HOPE (l’eau qui fend la pierre avec l’herbe – Acte 1) », vernissage le 14 octobre à 17 h. Un petit déjeuner est proposé pour contribuer à rendre le début de week-end agréable. La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T11:30:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T11:30:00+02:00 Labège Maison Salvan David Ryan Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu La passerelle-Médiathèque de Labège Adresse 15 rue de l'Autan Ville Labège Departement Haute-Garonne Lieu Ville La passerelle-Médiathèque de Labège Labège latitude longitude 43.530847;1.533793

La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/