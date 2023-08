Rencontre d’un auteur de polars – Céline Denjean La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 5 octobre 2023, Labège.

Rencontre d’un auteur de polars – Céline Denjean Jeudi 5 octobre, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Adolescents & adultes – Gratuit réservation obligatoire

Céline Denjean est née à Toulouse en 1974, et a grandi dans les Hautes-Pyrénées.

Elle baigne dès son enfance dans la ronde des mots choisis de Georges Brassens auxquels ses parents vouent un véritable culte. Le grand-père, libraire, dispose d’une large bibliothèque et Céline Denjean grandit au milieu des livres. Aujourd’hui, alignés sur sa bibliothèque, Maupassant côtoie Azimov, Jules Vernes flirte avec Barjavel, Despentes bouscule Kasuo Ishiguro et Molière s’amuse avec San Antonio sous le regard de Stephen King… Minuscule illustration de son éclectisme littéraire.

Depuis dix ans, elle est chef de service auprès de jeunes présentant un handicap mental et elle consacrait son temps libre à sa passion : l’écriture. Depuis août 2018, à la faveur d’une parenthèse professionnelle, elle se consacre à l’écriture.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

Labège médiathèque