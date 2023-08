Sensibilisation au massage parent-bébé par Nathalie Bravo de l’association « Tisser le lien » La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 30 septembre 2023, Labège.

Sensibilisation au massage parent-bébé par Nathalie Bravo de l’association « Tisser le lien » Samedi 30 septembre, 10h00 La passerelle-Médiathèque de Labège Bébé jusqu’à 8 mois – Gratuit sur réservation obligatoire – durée 1 h

Masser pour renforcer le lien avec son bébé, communiquer avec lui autrement, soulager certains petits maux, développer la confiance en soi, se détendre. La relaxation procurée par le massage a des effets positifs sur les plans physiologique, neurologique et émotionnel.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l'Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr

