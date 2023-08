Les animations de la « Valise bisouille » La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 12 septembre 2023, Labège.

Les animations de la « Valise bisouille » 12 septembre – 28 octobre La passerelle-Médiathèque de Labège De 4 à 13 ans et + – Gratuit

Avec la valise robot, vous pouvez réaliser des animations autour de la programmation informatique de manière ludique, sans connaissance particulière préalable.

Vous trouverez des robots, des cartes à coder mais aussi des activités déconnec¬tées pour découvrir et faire découvrir la programmation par le jeu pour tous dès 4 ans. Venez à la « découverte de la valise bidouille » le mercredi 13 septembre de 14 h à 17 h ! Un temps qui sera animé par les animatrices numériques de la médiathèque départementale : Delphine et Déborah.

Pour terminer, les animations de la valise bidouille s’achèveront le mercredi 25 octobre avec l’atelier « MAKEY MAKEY » : un outil d’invention électronique et un jouer ludique qui permet de lier des objets du quotidien à un ordinateur pour tester la conductivité des objets et montrer comment fonctionne l’électricité tout en initiant à la programmation.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T14:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

Labège animation

Médiathèque départementale 31